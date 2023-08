Drie dagen dicht om entertainment in de winkel

WILLEMSTAD – De Economische Inspectie heeft bij bedrijfscontroles een groot aantal onregelmatigheden vastgesteld. Daarbij zijn waarschuwingen gegeven en in één geval is het betreffende bedrijf gesloten.

Hoofdinspecteur van de economische inspectie is Ronny Cornelis. In gesprek met de Èxtra geeft hij aan dat er een trend valt waar te nemen waarbij winkels met een verkoopvergunning activiteiten en entertainment organiseren. “Daarvoor is een horecavergunning nodig en bij controles blijkt dat die er niet is en ook nooit aangevraagd.”

Betreffende winkels, die alleen een vergunning hebben om goederen te verkopen, worden televisies geplaatst en stoelen neergezet voor mensen om te zitten. “Ze gaan zelfs zo ver dat ze muziek in de winkel zetten. Dit betekent dat het bedrijf functioneert en concurreert met etablissementen met een horecavergunning, en dat is niet fair”, volgens Cornelis.

“Het is geen probleem dat mensen een biertje kopen en dat in de winkel opdrinken, maar nu creëren die bedrijven entertainment zonder de infrastructuur voor als iemand naar het toilet moet. En dat maakt dat mensen in de hoek van iemand anders’ erf gaan plassen, en dat kan niet”, aldus Cornelis.

Wie voor het eerst betrapt wordt op het bieden van entertainment zonder de juiste vergunning, moet er niet alleen mee stoppen, maar moet ook verplicht drie dagen dicht.