Drie gewonden bij ongeluk met Forensys-minibus

WILLEMSTAD – Bij een ongeluk vlak voor Palu Blanku zijn zondagavond drie gewonden gevallen, waaronder de chauffeur van Forensys die bezig was met het afhandelen van een ongeluk, dat even daarvoor was gebeurd.

Bij dat ongeluk waren twee chauffeurs betrokken, die in de auto van Forensys zaten om hun schadeformulieren in te vullen.

Op dat moment knalde een andere auto met hoge snelheid op de minibus, schoot door en botste vervolgens op een van de auto’s die betrokken was bij het eerste ongeluk. De twee werden uit de auto geslingerd en belandden in de rooi.