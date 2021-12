Drie kinderen gewond door Portugees oorlogsschip op Marie Pampun

26 Gedeeld

Foto’s: Èxtra

Drie kinderen zijn gisteren gestoken door de Pèchi Portugues, een staatkwal die in de Curaçaose warme wateren voorkomt en vooral bij windveranderingen dicht in de buurt van het strand komt. Gisteren was dat het geval bij het strand van Mariepampun, meldt de Èxtra.

Het Portugees oorlogsschip, zoals die in het Nederlands wordt genoemd, is geen echte kwal, maar een complexe kolonie van honderden poliepen.

Het gif van poliepen doodt meestal niet, maar veroorzaakt wel veel pijn, en eventueel koorts, een shock en ademhalingsproblemen.

Toch overleven sommige mensen een ontmoeting met het Portugees oorlogsschip niet, omdat je verlamd kan raken en dan verdrinkt. Een tweede ontmoeting kan leiden tot een anafylactische shock bij de zwemmer, wat levensbedreigend kan zijn.

Afgesloten

Gelukkig viel het gisteren mee, De kinderen hadden wel pijn en allergische reacties, die door ambulancepersoneel behandeld werd.

De politie sloot het strand af, omdat er erg veel poliepen van het Portugese oorlogsschip in het water dreven.