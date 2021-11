Drie mannen tot 20 jaar cel om liquidatie Caracasbaaiweg

4 Gedeeld

Foto’s: Èxtra

De drie mannen die in 2019 op een parkeerplaats langs de Caracasbaaiweg een Surinaamse crimineel liquideerden moeten 16 tot 20 jaar de bak in. Dat oordeelden de rechters vandaag in hoger beroep.

Genciël Feller zat in zijn auto toen twee van de drie mannen naar zijn auto liepen en het vuur openden.

Een getuige van de liquidatie kwam tijdens de rechtszaak terug op zijn verklaring, maar pleegde daarbij meineed. Zijn verklaring bij de politie was wel valide en is gebruikt om de drie te kunnen veroordelen.

De verdachten en het openbaar ministerie hebben 14 dagen de tijd om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad in Nederland.