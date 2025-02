Politie en Justitie Drie verkeersdoden in minder dan twee weken op Curaçao Dick Drayer 03-02-2025 - 2 minuten leestijd

Sta Rosaweg, afgelopen zaterdag | Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – De verkeersonveiligheid op Curaçao eist opnieuw levens. In minder dan twee weken tijd zijn drie vrouwen omgekomen bij verschillende verkeersongelukken. Het meest recente dodelijke slachtoffer is de 46-jarige Mery Maria Cathalina De La Peña, geboren in Colombia op 8 maart 1979. Zij overleed afgelopen zaterdag na een frontale botsing tussen twee voertuigen op de Sta. Rosaweg.

Het ongeluk gebeurde rond half negen ’s avonds. Politie-eenheden troffen ter plaatse een vrouw aan die niet meer reageerde, terwijl een andere gewonde bloedde uit het gezicht en klaagde over interne pijn. Beide slachtoffers werden met spoed naar de afdeling Spoedeisende Hulp van het Curaçao Medical Center gebracht. Later op de avond werd het overlijden van De La Peña bevestigd.

Eerder

Een dag eerder, op vrijdag 31 januari, kwam een 81-jarige vrouw om het leven nadat ze bij het oversteken werd aangereden door een auto ter hoogte van Goisco. Ze werd door de klap gelanceerd en kwam vervolgens op haar buik terecht. Ondanks inspanningen van artsen in het ziekenhuis overleed ze aan haar verwondingen.

Op 21 januari vond het eerste dodelijke verkeersongeval van het jaar plaats. Een 77-jarige vrouw overleed bij een aanrijding op de kruising van de Frater Radulphusweg en de Nijlweg. De bestuurder die het ongeval veroorzaakte reed door rood licht en botste tegen haar voertuig, met fatale gevolgen.

Alle drie de verkeersslachtoffers waren vrouwen van respectievelijk 46, 81 en 77 jaar. De reeks fatale ongelukken heeft geleid tot oproepen voor veiliger rijgedrag. Bestuurders worden aangespoord om snelheid te minderen, verkeerslichten te respecteren en voorrang te verlenen, om verdere tragedie te voorkomen.

