Driemaster BAE Guayas uit Equador komt in januari naar Curaçao

Volgende maand vaart het eerste driemaster zeilschip BAE Guayas uit Ecuador de haven van Curaçao binnen voor een bezoek van enkele dagen.

Er wordt gewerkt aan een programma van activiteiten in verband met dit speciale bezoek. Dat vindt plaats in hetzelfde jaar dat in juni het grote evenement Velas Latinoamérica Curaçao 2022 op Curaçao is.

Deze driemaster kan helaas niet deelnemen, maar is half januari wel enkele dagen in de haven van Curaçao te zien. De laatste keer dat dat kon was tijdens de editoe van 2018. Het schip is nu op doorreis naar Brazilië waar Velas Latinoamérica 2022 begint.

Marine

De BAE Guayas is het trainingschip van de Ecuadoraanse marine en heeft Guayaquil in Ecuador als basis. Het schip is gebouwd door de rederij Astilleros Celaya in Bilbao, Spanje, die ook gelijksoortige schepen heeft gebouwd zoals de Gloria van Colombia, Simon Bolívar van Venezuela en Cuauhtémoc van México.

Het is mogelijk om de driemaster te bezoeken als het in de Curaçaose haven ligt. Maar dat is wel afhankelijk van de dan geldende restricties vanwege de coronapandemie. Er wordt contact gelegd met scholen in de omgeving van de haven om in kleine groepen aan boord te gaan voor uitleg boven aan dek in de open lucht.

Het bezoek zelf is van woensdag 12 tot vrijdag 14 januari 2022. Donderdag 13 januari kunnen klassen en groepen aan boord komen. Dat kan na afspraak met Renard Hurtado die bereikbaar is op telefoon en app via het nummer 560-4542. Doe dat vóór 20 december.