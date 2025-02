Kunst Drijvend kunstwerk ‘WAITING’ op het Waaigat Dick Drayer 14-02-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Op het Waaigat in Curaçao is het drijvende kunstwerk WAITING onthuld, een project onder leiding van Elvis Chen in samenwerking met Sofie De Vroed en Estebe Duin Rodrigues. Dit kunstwerk blijft tot maart 2025 op het water te bewonderen.

Met deze installatie wordt het internationale samenwerkingsproject Jouw Hedendaagse Demonen | Your Contemporary Demons afgesloten. Dit project, waarin zes organisaties uit Nederland en Curaçao samenwerkten, begon bij Instituto Buena Bista (IBB) op Curaçao en vond zijn afronding bij Het Curaçaos Museum.

Een belangrijk onderdeel van het project was de tentoonstelling INTROSPECTIVES, die eerder werd gepresenteerd in de Willem Twee Kunstruimte in Den Bosch en later in Het Curaçaos Museum. Het drijvende kunstwerk WAITING maakte hier deel van uit en vervolgt nu zijn laatste reis op het Waaigat.

Vraag

Het project Jouw Hedendaagse Demonen begon met de vraag: “Wat zijn onze hedendaagse demonen?” Dit resulteerde in vier thema’s: perspectief, onzekerheid, wachten en confrontatie. Deze thema’s werden verder uitgewerkt en gerealiseerd, onder andere in de Tuin der Lusten, waar vrijwilligers uit ’s-Hertogenbosch enthousiast aan meewerkten.

Het uiteindelijke resultaat is een mini-armada van diverse vaartuigen, met een gezamenlijke compositie en choreografie van beweging en geluid, die in enkele minuten een heel verhaal vertellen.

