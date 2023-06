Dringende zoektocht naar 17-jarige Kiki Leigh van Hesteren

WILLEMSTAD – De politie op Curaçao heeft hulp gevraagd van het publiek in de zoektocht naar Kiki Leigh van Hesteren, een 17-jarig meisje dat sinds gistermiddag vermist is. Kiki verliet haar huis aan de Ixora-straat rond 12:00 uur en is sindsdien niet meer gezien.

Kiki is slank, 1,73 meter lang, heeft blond haar en blauwe ogen. Ze werd voor het laatst gezien in glanzende shorts, een zwart t-shirt met korte mouwen en zwarte Nike slippers. Kenmerkend was de ketting met een bekleed hartje die ze droeg en de linnen tas die ze bij zich had.

De politie roept iedereen die informatie heeft over de locatie van Kiki op om contact op te nemen. Dit kan via het reguliere politienummer 917 of anoniem via 108. De hulp van het publiek is cruciaal om ervoor te zorgen dat Kiki veilig thuis komt.