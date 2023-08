Dronken chauffeur botst bij politiebureau op politieauto

WILLEMSTAD – Drinken en achter het stuur is één ding, in beschonken toestand tegen een politieauto aanrijden een ander ding. Het gebeurde een chauffeur gistermiddag toen hij ter hoogte van het politiebureau in Otrobanda een politieauto raakte.

Toen de agenten uitstapten om de schade te bekijken en de chauffeur aan te spreken, bleek dat iets teveel gevraagd. De man kon nauwelijks op zijn benen staan en rook behoorlijk naar drank.

In de auto vonden de politieagenten een fles rum tussen de twee stoelen voor, half leeg.

De man werd terstond aangehouden en naar het politiebureau gebacht, waar hij zijn roes vannacht kon uitslapen.