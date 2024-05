Politie en Justitie Drug Administration DEA benoemt nieuwe attaché voor Curaçao Dick Drayer 01-05-2024 - 1 minuten leestijd

Special Agent Lauren Carney (l) en Minister van Justitie Curaçao, Shalton Hato

WASHINGTON – De Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) heeft special agent Lauren Carney benoemd tot nieuwe Country Attaché voor Curaçao. Carney, de eerste vrouw in deze positie, geeft leiding aan de strijd tegen drugshandel in het Caribisch gebied. Deze benoeming markeert volgens de Amerikanen een belangrijk moment in de geschiedenis van de DEA en versterkt de inspanningen tegen de drugscriminaliteit in belangrijke knooppunten zoals Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius.

Lauren Carney neemt haar rol op als Country Attaché met een rijke achtergrond in wetshandhaving en internationale betrekkingen, wat haar uitstekend positioneert om de missie van de DEA in deze regio te leiden, akdus een persbericht. De strategische ligging van Curaçao maakt het een centraal punt voor drugstransport naar Noord-Amerika en Europa, en de DEA is vastberaden om deze netwerken te ontwrichten.

Carney is zeer vereerd met haar nieuwe functie en ziet uit naar de samenwerking met lokale autoriteiten en internationale partners. “Ik ben diep vereerd om te mogen dienen als de nieuwe Country Attaché voor Curaçao en de omliggende eilanden,” zegt Carney. “Ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met onze partners hier in Curaçao en wereldwijd om drugshandelnetwerken te verstoren en de regionale veiligheid te versterken.”