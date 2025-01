Politie en Justitie Drugs en arrestaties bij inval in Skalo Redactie 20-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In een gezamenlijke operatie agenten van de Veiligheids- en Verkeersdienst VVC en de politie-unit Speciale Taken UST een inval gedaan in een bar in Skalo. Tijdens de actie zijn twee verdachten gearresteerd en zijn kleine pakketten cocaïne, klaar voor verkoop, in beslag genomen.

De inval volgde op een onderzoek naar een diefstal van een gouden ketting. De eigenaar van de ketting gaf informatie over de vermoedelijke dader en de locatie waar de ketting mogelijk zou zijn verkocht of geruild voor geld of drugs. Op basis van deze informatie vroeg de VVC de UST om ondersteuning bij de inval.

De verdachte die de ketting zou hebben gestolen en verkocht, werd al snel opgepakt. De inval in de bar leverde vervolgens niet alleen de gestolen ketting op, maar ook verschillende kleine hoeveelheden cocaïne. De drugs waren volgens de politie bedoeld voor de verkoop. Na de vondst van de drugs zijn beide verdachten direct aangehouden.