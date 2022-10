Drugshandelaar Piet Wortel aangehouden voor betrokkenheid bij twee liquidaties

ALMERE – De Nederlandse politie heeft in een woning in Almere de 53-jarige Piet Wortel aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij twee liquidaties en grootschalige cocaïnehandel. De arrestatie werd verricht door een arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies.

Wortel zou achter de moord op de 32-jarige Kelvin Maynard zitten. De oud-profvoetballer werd op 18 september 2019 doodgeschoten in Amsterdam-Zuidoost. Daarnaast wordt Wortel ook verdacht van de moord op de 23-jarige Genciël Feller, die werd op 2 september 2019 vermoord op Curaçao. Eerder overleefde Feller ternauwernood een aanslag op zijn leven in Almere.

Naast de arrestatie deed de politie ook doorzoekingen in woningen, een hotelkamer en een bedrijf in Amsterdam, Almere en Rotterdam en Diemen. De politie zocht onder andere naar gegevensdragers en administratie.

In maart van dit jaar werd Wortel op Aruba aangehouden en overgedragen aan Nederland. Hij werd in 2014 bij de rechtbank van Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar, daarvan moest hij nog drie jaar uitzitten. De laatste weken zat Wortel met een enkelband thuis in Almere omdat de laatste fase van zijn straf was aangebroken.