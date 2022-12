Druk geschoten tijdens Kerst

WILLEMSTAD – Er is dit kerstweekend weer driftig geschoten op elkaar. Een man werd beschoten terwijl hij met zijn auto langs een snek in Mahuma reed. Zijn auto werd geraakt, hijzelf bleef ongedeerd.

Een probleem tussen twee ouders in een huis in de kaya Holsit in Montaña Abou eindigde ook in een kogelregen. De twee kregen ruzie met elkaar, waarop de man een vuurwapen pakte en in de lucht schoot. Daarna ging hij er met een van de kinderen vandoor.

Een 26-jarige Curaçaoënaar werd neergeschoten in Antwerpen, België. Hij zou de broer zijn van Pempi Rosario die vorig jaar in Vlissingen werd doodgeschoten.

In Amsterdam werd de 17-jarige Roffino van Suijdam doodgeschoten. Dat gebeurde in Zuidoost. Een 16-jarige verdachte is aangehouden.

In Rotterdam tenslotte werd de 43-jarige Marianella Seintje doodgeschoten voor de ogen van haar kinderen door haar vriend, die haar al lang bedreigde. De vriend ging ervandoor.