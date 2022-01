Druk met halfvolle cruiseschepen op Curaçao

56 Gedeeld

Het was woensdag druk met cruiseschepen op Curaçao. Vier cruiseschepen meerden aan in de haven van Willemstad. De totale capaciteit van deze vier schepen is ruim elf duizend, maar door Covid waren er gisteren maar 3400 aan boord.

Zo kan de Norwegian Epic 5.200 passagiers meenemen, maar zaten er dit keer maar 1.100 aan boord, een bezettingsgraad van 22 procent. Net als de Grandeur of the Seas.

De twee andere schepen, de Ventura en de World Voyager zaten voor de helft vol. De hele maand januari doen 51 cruiseschepen Curaçao aan, dat is net zoveel als voor de coronacrisis.

