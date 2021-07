Druk weekend met veel ongelukken en gewonden

Foto’s – Èxtra

WILLEMSTAD – Het was weer een druk weekend met een groot aantal ongelukken op de weg. Vooral op de Schottegatweg. Daar verloor een chauffeur de macht over het stuur en sloeg over de kop. Hij moest naar het ziekenhuis.

Op dezelfde weg moesten gistermiddag twee ambulances komen nadat een auto een hond had proberen te ontwijken en de chauffeur en zijn passagier gewond raakten.

Op de Schottegatweg Zuid gaf een chauffeur geen voorrang met eveneens twee gewonden als gevolg. Op de Gosieweg werd een motor aangereden door een auto die af wilde slaan. De motorrijder moest naar het ziekenhuis.

Lees ook: