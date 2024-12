Evenementen Drukke oudjaarsdag verwacht in Pietermaai Maarten Schakel 31-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Vanmiddag wordt in de straten van Pietermaai grote drukte verwacht. De wijk is traditioneel op oudjaarsdag het toneel van veel bezoekers en enkele honderdduizendklappers (pagara’s).

Waar voorheen een lange pagara werd afgestoken in de Kaya Wilson ‘Papa’ Godett, vindt de laatste jaren het feest plaats in de Nieuwestraat. Vanmiddag worden daar drie 300.000 klappers afgestoken. Hoe laat dat precies gebeurt, heeft de organisatie niet bekend gemaakt.

Entertainment

Op de flyer van het evenement staat een aanvangstijd van 14 uur, maar tegen Curacao.nu zegt de organisatie dat de festiviteiten om 12 uur beginnen. Er is entertainment van de Kurashi Collective, DJ Mr Brown en de bands Happy Peanuts en The Sleeves. Die laatste staat op het braakliggende terrein naast Gold Market op de Theaterstraat, aan het eind van de Nieuwestraat. Dat is de End of Year Extravaganza Party van Pietermaai Music Live. Om 19 uur wordt afgeteld voor de viering van Nederlands Nieuwjaar. Daar begint 2025 vijf uren eerder dan bij ons.

Parkeren

De organisatie adviseert mensen om rond 12 uur te komen en de auto te parkeren op het Waaigat.

De muziek in de straat is als volgt ingedeeld.

Mr. Porter – Kurashi Collective

Pietermaai Plein – DJ Mr Brown

Mundo Bizarro / Theaterstraat – EoY Extravaganza met Happy Peantus & The Sleeves

