Luchtvaart & Reizen Drukke winter op Curaçao Airport: Recordaantal passagiers verwacht Dick Drayer 25-10-2024 - 5 minuten leestijd

Foto-Dick Drayer

WILLEMSTAD – Curaçao International Airport bereidt zich voor op een recorddrukte tijdens het winterseizoen 2024/2025. Volgens Peggy Croes, Senior Vice President Aviation Market Development bij Curaçao Airport Partners (CAP), bedraagt het aantal passagiers dat via de luchthaven reist naar verwachting meer dan twee miljoen in 2024. Dit betekent dat de luchthaven opnieuw een recordjaar beleeft, na de al indrukwekkende stijging in passagiersaantallen in de eerste maanden van dit jaar.

Het succes van de luchthaven is mede te danken aan de groeiende samenwerking met luchtvaartmaatschappijen en de uitbreiding van vluchtroutes. Curaçao International Airport heeft momenteel 21 airlinepartners die opereren binnen het routenetwerk.

Dit netwerk is recentelijk versterkt door nieuwe samenwerkingen met luchtvaartmaatschappijen zoals Azul en Wingo. Azul is begonnen met vier wekelijkse vluchten tussen Belo Horizonte en Curaçao, terwijl Wingo een seizoensgebonden verbinding heeft opgezet tussen Medellín en Curaçao met twee vluchten per week. Delta Airlines heeft haar frequentie verhoogd en biedt vanaf nu een dagelijkse verbinding aan tussen Atlanta en Curaçao, terwijl Avianca twee dagelijkse vluchten aanbiedt tussen Bogotá en Curaçao.

Passagiersbewegingen

Uit de gegevens over de passagiersbewegingen blijkt dat er een aanzienlijke groei is ten opzichte van vorig jaar. Tot september 2024 registreerde de luchthaven ruim anderhalf miljoen passagiers, een stijging van 25 procent vergeleken met dezelfde periode in 2023.

De grootste groei was te zien in de internationale vertrekken, die toenamen van bijna 480.000 in 2023 naar ruim 600.000 dit jaar. Ook het aantal binnenlandse aankomsten liet een groei zien, zij het licht, van bijna 99.000 naar ruim 102.000 passagiers.

- tekst gaat verder onder de advertentie -

Uitdagingen

Ondanks de verwachte groei staan er uitdagingen voor de luchthaven. Met name de beperkte capaciteit van vertrek- en aankomstfaciliteiten kan zorgen voor langere wachttijden. Om de drukte te beheersen, voert CAP een reeks maatregelen in.

Zo worden dynamische balie-indelingen ingevoerd, waardoor luchtvaartmaatschappijen efficiënter gebruikmaken van beschikbare check-in balies. Ook komen er verbeteringen in het beheer van wachtrijen en nieuwe parkeerconcepten voor touringcars om de passagiersstroom beter te reguleren.

Gateways

Het passagiersverkeer via Curaçao Airport is verdeeld over verschillende gateway regio’s. In de eerste negen maanden van 2024 kwam veertig procent van het passagiersverkeer uit Nederland, gevolgd door de Verenigde Staten met twintig procent en het Caribische deel van Nederland en Zuid-Amerika, beide goed voor vijftien procent. Canada droeg voor drie procent bij aan het totale verkeer.

KLM en TUI blijven de belangrijkste luchtvaartmaatschappijen voor Europese vluchten, terwijl American Airlines en Avianca de dominante spelers zijn voor respectievelijk de Amerikaanse en Zuid-Amerikaanse markten.

Dit diverse routenetwerk draagt bij aan de economische veerkracht van het eiland, aangezien meerdere markten worden aangeboord en toeristen uit verschillende regio’s worden aangetrokken.

Motor

Peggy Croes benadrukte dat Curaçao Airport een belangrijke motor is voor de economie van het eiland. Niet alleen draagt het direct bij aan de werkgelegenheid, met bijna 1800 werknemers, maar ook indirect door inkomsten uit het toerisme.

Het luchtverkeer draagt bij aan meer dan dertig procent van het bruto binnenlands product van Curaçao. De groeiende rol van de luchthaven als knooppunt draagt daarmee niet alleen bij aan de connectiviteit van het eiland, maar ook aan de bredere economische ontwikkeling van de regio.

Strategie 2025

Curaçao Airport Partners heeft voor 2025 een ambitieuze strategie opgesteld om de groei en diversificatie van het passagiersverkeer verder te stimuleren. Deze strategie richt zich op vier thema’s: behoud, groei, diversificatie en bewustwording.

De focus ligt op het behouden van bestaande routes, het stimuleren van nieuwe vluchten, het diversifiëren van de markten en het vergroten van de bewustwording van Curaçao als aantrekkelijke bestemming.

Voor Europa wordt een groei in de capaciteit verwacht van 28 procent ten opzichte van 2024, met als belangrijkste gateways Amsterdam en Brussel. Noord-Amerika ziet naar verwachting een nog grotere groei, met een toename van 79 procent in capaciteit.

Met name de dagelijkse verbindingen en de uitbreiding van het aantal feeder-markten moeten zorgen voor meer toeristen uit de Verenigde Staten en Canada.

In Zuid-Amerika wordt een meer bescheiden groei van tien procent in capaciteit verwacht, waarbij vooral de verbindingen met Colombia en Brazilië worden versterkt.

Maar voor de Dutch Caribbean is er een daling van dertig procent voorzien, mede door de beperkte capaciteit op inter-eiland vluchten en de stijgende ticketprijzen.

Kamerbeschikbaarheid

Daarnaast is er een aanzienlijke uitbreiding van de kamerbeschikbaarheid op Curaçao voorzien. Het aantal hotelkamers en alternatieve accommodaties groeit naar verwachting van 8.500 in 2024 naar ruim 13.000 in 2027, een toename van 54 procent.

Deze uitbreiding is essentieel om de groei in het aantal toeristen op te vangen en ervoor te zorgen dat Curaçao aantrekkelijk blijft als toeristische bestemming met voldoende verblijfsmogelijkheden voor bezoekers.

138