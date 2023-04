Drukte op Schiphol door start meivakantie

SCHIPHOL – De meivakantie begint vandaag in Nederland, dus houdt Schiphol rekening met drukte op de luchthaven. Reizigers moeten ook rekening houden met wachtrijen die kunnen oplopen tot een half uur.

Om de drukte beheersbaar te houden, zet Schiphol meer beveiligers in. Ook wordt van reizigers gevraagd zich voor te bereiden, bijvoorbeeld op de beveiligingscontrole.

Volgens een woordvoerder is de wachttijd bij de beveiliging op dit moment nergens langer dan twintig minuten. Bij de check-inbalies loopt die wat meer op. “Daar is de wachttijd ongeveer een half uur, maar er is continue doorstroom. Nergens zien we rijen die lang stilstaan.”

De luchthaven verwacht gedurende deze meivakantie gemiddeld 66.000 vertrekkende reizigers per dag te verwerken. Op piekdagen, zoals het eerste weekend van de vakantie, kan dat aantal oplopen tot ruim boven de 70.000. Vorig jaar vertrokken er nog gemiddeld 58.000 mensen per dag van de luchthaven. Voor de coronacrisis lag dat aantal op gemiddeld 72.000 per dag.

Schiphol is een voorlichtingscampagne gestart. Daarin wordt reizigers geadviseerd hun koffers op een slimme manier in te pakken en rekening te houden met hun kledingkeuze. Ook kunnen vertrekkende reizigers een tijdslot voor de beveiliging reserveren. Alles om de doorstroom op de luchthaven te verbeteren.