Tennisser Jean-Julien Rojer heeft zijn tweede dubbeltitel van het jaar al binnen. In de finale in het Amerikaanse Delray Beach was de 41-jarige Curaçaoënaar met zijn dubbelpartner Marcelo Arévalo uit El Salvador te sterk voor het Amerikaans/Australische duo Reese Stalder en Rinky Hijikata.

Op het hardcourt in Florida was het na 1 uur en 15 minuten klaar: 6-3 6-4. Vorige maand triomfeerde het koppel ook al in Adelaide. Op de Australian Open strandden de twee in de kwartfinales.