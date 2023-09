Duikcentra op Curaçao zetten antibiotica crème in tegen koraalziekte

WILLEMSTAD – Duikcentra verenigd in de Dive Task Force Curaçao bundelen de krachten in de aanpak van de Stony Coral Tissue Loss Disease (SCTLD), een ziekte die sinds enige tijd schade aanricht aan het koraal van Curaçao. Een speciaal ontwikkelde pasta, gefinancierd door de Curaçaose overheid, biedt mogelijk uitkomst. Door de geïnfecteerde koralen met deze pasta in te smeren, kunnen ze van een gewisse ondergang worden gered.

“Op Curaçao zijn 20 soorten koralen aangetast door SCTLD, waarvan de meeste hersenkoralen zijn. Met deze pasta, een soort antibiotica, kunnen we de ziekte hopelijk indammen,” stelt marien onderzoeker Mark Vermeij van Carmabi. Duikcentra kregen van Vermeij uitgebreide instructies over welke koralen in aanmerking komen voor behandeling en hoe ze de effectiviteit kunnen monitoren.

Anders dan op Bonaire, waar bepaalde duiklocaties zijn gesloten om de verspreiding van SCTLD te beperken, meent Vermeij dat dergelijke maatregelen ineffectief zijn. “De ziekte wordt voornamelijk verspreid door vissen, met name vlindervissen. Zelfs als duikers wegblijven, zal de ziekte zich verspreiden. Het reinigen van duikmateriaal heeft ook geen invloed.”

De eerste duikcentra zijn vorige week begonnen met de toepassing van de pasta. Volgende maand zal er een nieuwe bijeenkomst zijn om de voorlopige resultaten te evalueren.