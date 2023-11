Duits paar wint KLM Curaçao Marathon

WILLEMSTAD – De winnaars van de tiende editie van de KLM Curaçao Marathon zijn Julian Sinke en Antonia Müller, beiden uit Duitsland. Ze kwamen naar Curaçao voor een zogenaamde runcation.

Antonia Müller won in de vrouwencategorie, terwijl Julian Sinke de mannencategorie won. In de 5 kilometer race won de 16-jarige Dena Marie Barby. Dena Marie behaalde dit jaar ook een medaille bij de CARIFTA, een jaarlijks atletiekevenement voor jongeren uit de Caribische regio.

De Run in the Sun Foundation organiseerde dit evenement met de hulp van 400 vrijwilligers over twee dagen. Er waren 2500 deelnemers uit 26 landen aanwezig bij de KLM Curaçao Marathon.

De marathon van volgend jaar is op 23 en 24 november.

Uitslagen:



Marathon Female

1 Antonia Müller 03:21:51

2 Anita Cordes 03:49:44

3 Sandra Langguth 03:50:53

Marathon Male

1 Julian Sinke 02:59:08

2 Brian Tjon 03:21:18

3 Jordi Fransen 03:28:06

Half Marathon Female

1 Bien Ferrari 01:41:24

2 Christina Tsaturyan 01:41:39

3 Patricia Nolf 01:48:13

Half Marathon Male

1 Sten Stoltenborg 01:33:15

2 Willem Jan De Graaf 01:38:02

3 Wouter Bakhuis

10KM Male

1 Jasper Weevers 00:37:35

2 Nathan Bade 00:39:59

3 Kelwin Acosta 00:40:09

10KM Female

1 Julia Roks 00:43:41

2 Josephine Borghstijn 00:50:45

3 Ellie Wood 00:50:47

5km Female

1 Dena Marie Barby 00:19:45

2 Mariana Pereira 00:22:10

3 Shayleigh Martha 00:23:24

5km Male

1 Steven Kistemaker 00:16:35

2 Kelwin Acosta 00:17:55

3 Luciano Monteiro Da Silva 00:17:55