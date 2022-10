DUO komt volgende maand naar Aruba, Curaçao, Bonaire en Sint Maarten 

WILLEMSTAD – In november brengt de Nederlandse Dienst Uitvoering Onderwijs, DUO, opnieuw een bezoek aan Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten. DUO opent op deze eilanden een tijdelijk servicekantoor om in gesprek te gaan met aankomende studenten en oud-studenten.

Daarnaast organiseert DUO ook voorlichtingsbijeenkomsten en biedt ter plekke hulp op maat bij betalingsproblemen. Dit is een vervolg op de succesvolle bezoeken van DUO aan het Caribisch gebied eind vorig jaar en dit voorjaar.

Voorlichtingsbijeenkomsten

De voorlichtingsbijeenkomsten richten zich op studenten die in Nederland gaan studeren en hun ouders. Tijdens de bijeenkomsten horen ze alles over studiefinanciering en andere zaken die zij moeten regelen in Nederland.

Er vinden ook voorlichtingsbijeenkomsten voor oud-studenten plaats. Hierin wordt onder andere uitleg gegeven over de mogelijkheden van het aanvragen van draagkrachtmeting, lokaal terugbetalen en wat te doen bij betalingsproblemen.

Tijdelijk servicekantoor

Op de tijdelijke servicekantoren kunnen mensen langsgaan met al hun vragen over Nederlandse studiefinanciering en het terugbetalen van hun studieschuld. De medewerkers kunnen ook helpen bij het invullen van formulieren of als iemand geen toegang meer heeft tot Mijn DUO.

Voor een bezoek aan een servicekantoor is het niet nodig om een afspraak te maken. Oud-studenten moeten wel een legitimatiebewijs meenemen. En als zij verlaging van hun maandbedrag willen aanvragen, moeten zij ook een overzicht van hun inkomsten meenemen. Op die manier kan DUO deze doelgroep indien mogelijk meteen helpen.

Hulp op maat

DUO wil graag helpen voorkomen dat oud-studenten in financiële problemen komen. Daarom krijgt een deel van de oud-studenten met een betalingsachterstand een uitnodiging van DUO om met een medewerker in gesprek te gaan om te komen tot een maatwerkoplossing.

Voor Saba en Sint Eustatius biedt DUO online voorlichting aan. Er is een webinar voor aankomende studenten en een webinar voor terugbetalers. En in geval van vragen kunnen (oud)studenten van deze eilanden via chat en videobellen contact met DUO opnemen.

DUO is van 31 oktober tot en met 4 november op Sint Maarten, van 7 tot en met 18 november op Aruba, van 14 tot en met 18 november op Bonaire en van 21 november tot en met 9 december op Curaçao.

Wereldstage

Scharlooweg 75

Willemstad

21 en 22 november 12.00-17.00 uur 23 en 30 november, 7 december 12.00-20.00 uur 24 t/m 29 november, 1 t/m 6 en 8 december 08.00-17.00 uur 9 december 08.00-12.00 uur