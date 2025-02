Onderwijs DUO opent servicekantoor op Curaçao Dick Drayer 18-02-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Nederlandse Dienst Uitvoering Onderwijs, DUO, breidt zijn dienstverlening in het Caribisch gebied uit met twee nieuwe initiatieven. Dit voorjaar opent de organisatie een servicekantoor op Curaçao en start een proef met een e-learningprogramma voor middelbare scholieren. Het doel is om aankomende studenten beter voor te bereiden op een studie in Nederland en oud-studenten beter te ondersteunen bij de terugbetaling van hun studieschuld.

DUO heeft de e-learning ‘Verken je toekomst’ ontwikkeld om scholieren en hun ouders vroegtijdig inzicht te geven in praktische zaken zoals studiefinanciering, verzekeringen, toeslagen en huisvesting. De proef wordt op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport van Curaçao aangeboden aan leerlingen van havo 4 en vwo 5 van het Kolegio Alejandro Paula. Als de test succesvol blijkt, wordt het programma mogelijk op meer scholen in het Caribisch gebied beschikbaar gesteld.

Daarnaast opent DUO een servicekantoor op Curaçao, waar aankomende studenten, ouders en oud-studenten zonder afspraak terechtkunnen voor vragen over studiefinanciering en terugbetaling van studieschulden. Medewerkers zullen ook scholen bezoeken om voorlichting te geven. Het kantoor blijft in eerste instantie een jaar geopend.

0