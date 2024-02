“Dushi Aventura” schittert opnieuw als Groep van het Jaar tijdens Carnaval 2024

WILLEMSTAD – Voor het tweede achtereenvolgende jaar is “Dushi Aventura” gekroond tot Groep van het Jaar tijdens een spannende prijsuitreiking in de feestzaal van het WTC in Willemstad. Deze overwinning volgt op een spectaculaire vertoning in de Grote Parade van 2024, waar “Dushi Aventura” opviel met hun creativiteit en originaliteit.

De anticipatie was hoog sinds de Grote Parade van vorige week zondag, met speculaties dat “Dushi Aventura” wederom de titel zou pakken. De groep maakte deze verwachtingen waar door in vier categorieën te winnen en de ultieme onderscheiding mee naar huis te nemen. Naast het winnen van de prijzen voor meest creatieve en meest originele groep, viel “Dushi Aventura” ook in de prijzen voor het beste road piece en de beste praalwagen. “Estreno” nam de prijs voor de beste afwerking in ontvangst, terwijl de groep “HOTD” als tweede finalist eindigde en “Estreno” als eerste finalist werd gekroond.

De bekendmaking door ceremoniemeester Giovanni Abath dat “Dushi Aventura” de groep van het jaar voor volwassenen is geworden, ontlokte een golf van feestvreugde onder de leden. De Stichting Ontwikkeling Carnaval Curaçao (FDKK) heeft een onvergetelijke avond georganiseerd die niet alleen in het teken stond van de competitie, maar ook van de viering van culturele expressie en gemeenschapszin.

De avond was verder gevuld met erkenningen, waaronder een speciale vermelding voor Radio Hoyer, ‘De Pilaar’ van Carnaval, en de heer Ravick Thode, het ‘Bastion’, voor hun bijdragen aan het feest. Andere groepen zoals “Konfèti Pronkèti”, “I Love Hip Hop” en “Estreno Carnival Group” werden ook geëerd voor hun prestaties in verschillende parade categorieën.