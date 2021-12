Dutch Caribbean Islandhopper moet volgend jaar gaan vliegen vanaf Hato

10 Gedeeld

WILLEMSTAD – Curaçao heeft er een nieuwe vliegtuigmaatschappij bij. De Dutch Caribbean Islandhopper, DCI. De thuisbasis is Hato, de luchthaven van Curaçao.

DCI zegt als doel te hebben om de gemeenschappen van het Caribisch gebied efficiënt aan te sluiten. DCI heeft een vloot van zeven vliegtuigen. DCI is in afwachting van een definitieve certificering door de Curaçaose Burgerluchtvaart, CCAA. Dat zou volgens eigen zeggen begin volgend jaar het geval zijn. Commerciële vluchten staan gepland vanaf 15 maart. Bestemmingen worden later deze maand bekend gemaakt.

