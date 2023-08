Dutch Caribbean Nature Alliance verwelkomt Arno Willems als nieuwe vertegenwoordiger van beschermvrouwe Prinses Beatrix

Sinds Juni 2023 is Arno Willems de Koninklijke vertegenwoordiger van beschermvrouwe Prinses Beatrix voor de Dutch Caribbean Nature Alliance, DCNA. Hiermee volgt hij Jaap van Leeuwenburg op die van 2009-2023 de functie heeft vervuld en recentelijk met pensioen ging.

Arno Willems (1959) studeerde bosbouw aan de Landbouwhogeschool in Wageningen. Hij werkte onder andere aan diezelfde hogeschool, bij Staatsbosbeheer, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en in Mali voor de Stichting Nederlandse Vrijwilligers.

Hij verrichtte ook consultancies op de Balkan, de Kaukasus en in verschillende Afrikaanse landen. Zijn werkterrein omvat bosbouw, natuurbeheer en landbouw. Sinds 2013 is hij Rentmeester van Kroondomein Het Loo, een koninklijk landgoed van meer dan 10.000 ha. Volgens hem is natuurbeheer vooral mensenwerk en is zuinig omgaan met de natuur bijzonder verstandig: “we hebben er maar één van!”