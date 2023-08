Duurzame initiatieven op Curaçao nu digitaal te vinden met club 17 sdg-tracker app

WILLEMSTAD – Curaçao heeft er een nieuwe app bij: de ‘Club 17 SDG tracker’-app. Deze innovatieve mobiele applicatie is ontwikkeld om duurzame initiatieven op Curaçao te lokaliseren en te verbinden. Met de app kunnen inwoners snel en gemakkelijk duurzame projecten vinden en zich aanmelden om bij te dragen aan een groenere toekomst.

De app, ontworpen door Caribbeapps maakt duurzaam leven gemeengoed. De oprichter van Caribbeapps, Richard Benoit, benadrukt dat technologie een cruciale rol speelt in het faciliteren van verandering. “Relevante apps zullen blijven ontstaan om te bewijzen dat technologie een belangrijke facilitator is in het bereiken van duurzaamheid,” aldus Benoit.

Lara Melkert, coördinator van Club17, is vol enthousiasme over de app en noemt de lancering een cruciale mijlpaal in het lokaliseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) op Curaçao. Ze benadrukt het belang van samenwerking en strategische acties om concrete stappen richting een duurzame toekomst te zetten.

Een uniek kenmerk van de ‘Club 17 SDG tracker’-app is dat alle stappen en acties van Club17 worden gedeeld met de nationale SDG-commissie van de regering. Dit zorgt voor transparantie en een overzicht van alle initiatieven gericht op sociale ontwikkeling en klimaatbescherming.

Gratis

De ‘Club 17 SDG tracker’-app is gratis beschikbaar voor iOS en Android en kan gedownload worden via de App Store en Google Play Store. Iedereen die wil bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Curaçao wordt aangemoedigd om de app te downloaden en deel te nemen aan dit ambitieuze initiatief.

Club17 is een partnerschap van het Water Refill Program Curaçao, geïnitieerd door de D-TAP Foundation. Het doel is om Curaçao te transformeren tot het veiligste, meest veerkrachtige en duurzaamste eiland in het Caribisch gebied. Door samenwerking en innovatie streeft Club17 naar een duurzame toekomst voor de gemeenschap van Curaçao.