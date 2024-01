‘Duurzame natuurprojecten hebben eiland-specifieke oplossingen nodig’

ORANJESTAD – In een recent symposium over Nature-Based Solutions for Ecosystem Restoration heeft Arno Verhoeven van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) voorbeelden gepresenteerd van natuurherstelprojecten in de Nederlandse Cariben.

De projecten, variërend van gemeenschapsgerichte inspanningen op Sint Eustatius tot strategische koraalkartering op Sint Maarten, bieden inzichten in de diversiteit van milieubehoud en herstel in de regio.

Sint Eustatius

De projecten benadrukken de unieke benaderingen van elk eiland. Op Sint Eustatius ligt de focus op duurzame landbouw en landschapsverbetering. Naast het planten van bomen, heeft Statia zijn hele gemeenschap betrokken bij een initiatief voor het herstel van ecosystemen.

Statia is actief bezig met het uitroeien van invasieve soorten om cruciale habitats te beschermen en nieuw leven in te blazen, en om kritieke soorten, zoals de grote kwartelduif, te beschermen.

Curaçao

Curaçao richt zich op het revitaliseren van historische watergebieden en een inheemse plantenkwekerij, Savonet. Die doet ook dienst als onderzoekscentrum.

Hier ligt de focus op de transformatie van zaden naar weerbare jonge planten. Over het hele eiland werkt het project Awa pa Korsou aan het nieuw leven inblazen van historische watergebieden, waaronder oude dammen en putten, om het natuurlijke waterbeheer voor het eiland te verbeteren.

Overige landen

Saba’s ReLeaf-project streeft naar het herstel van soorten, en Aruba en Bonaire zetten zich in voor mangroveherstel. Sint Maarten focust op het in kaart brengen van koraal- en kustecosystemen voor beter geïnformeerde herstelstrategieën.

Deze projecten vormen een belangrijke stap in het delen van kennis en ervaringen tussen de eilanden, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van effectieve en duurzame oplossingen voor milieuvraagstukken.

Door lokale expertise te benutten en samen te werken, bevorderen de Nederlands-Caribische eilanden natuurbehoud en ecologische veerkracht in de regio.