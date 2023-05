E-gaming hot topic op seminar op Universiteit Curaçao

Willemstad – Het toezicht op financiële dienstverleners die zich bezighouden met online gokken op Curaçao is een hot topic geworden na het recente seminar ‘Masterlicenties & Sublicenties 1.0’.

Tijdens dit seminar werden de juridische aspecten van deze industrie besproken, waarbij vooral het aspect toezicht op de onderliggende financiële dienstverlening ter sprake kwam. Dit gaf inzicht over hoe het toezicht verloopt op de online casino-exploitanten die zich op Curaçao bevinden.

Er zijn ongeveer vijf ‘masterlicenties’ afgegeven door Curaçao, waarbij een masterlicentiehouder al haar klanten onderbrengt bij een trustkantoor als ondernemer. Hierdoor kan de casino-exploitant op het adres van het trustkantoor worden gevestigd en zich legitiem op Curaçao bevinden. De online casino-exploitanten voeren hun financiële transacties uit via zogenoemde payment services providers (PSP), die fungeren als tussenpersonen tussen de speler en de bank van de exploitant. De financiële transacties van de online casino-exploitanten verlopen niet via de bankrekening van het trustkantoor, maar via de PSP’s, wat het toezicht bemoeilijkt.

De banken op Curaçao willen geen relatie aangaan met online casino-exploitanten vanwege het risico dat hiermee gepaard gaat. Als gevolg hiervan moeten de casino-exploitanten hun transacties uitvoeren via PSP’s. Hierdoor rijzen de vragen: wie houdt toezicht op de miljarden financiële transacties die via de PSP’s van duizenden op Curaçao gevestigde online casino-exploitanten plaatsvinden?

En hoe kan de Gaming control Board, die belast is met het toezicht op de uitvoering van de verplichtingen van bedrijven in deze sector ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, objectief toezicht houden op de financiële dienstverlening van deze ondernemingen?

Deze kwestie is van groot belang voor de evaluatie van de Caribbean Financial Action Taskforce in juni volgend jaar over de 40 aanbevelingspunten ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme op Curaçao. Het werd op het seminar duidelijk dat er nog veel uitdagingen zijn met betrekking tot het toezicht op deze sector.