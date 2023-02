Eagle Beach op Aruba erkend als mooiste strand in het Caribisch gebied 

ORANJESTAD – Eagle Beach is erkend door Tripadvisor als een van de winnaars van de ‘2023 Travelers’ Choice Best of the Best Award’ in de categorie strand. Het strand is de nummer één in de top 25 mooiste stranden van het Caribisch gebied en nummer twee in de top 25 mooiste stranden ter wereld.

Op de lijst van de top 25 stranden in het Caribisch gebied staan nog twee Arubaanse stranden vermeld, Baby Beach en Arashi Beach. Eagle Beach was al meerdere jaren erkend als een van de mooiste stranden in het Caribisch gebied, maar dit is de eerste keer dat het op de eerste plaats staat, aldus het Arubaanse Toeristenbureau ATA.

De ‘Travelers’ Choice Awards’ eren de beste reiservaringen, gebaseerd op de beoordelingen die gebruikers op Tripadvisor plaatsen. Op deze manier worden de plaatsen erkend die de meest uitzonderlijke ervaringen hebben geboden.