Echtgenote kan geslachtsdeel van haar man na 27 jaar huwelijk niet identificeren in rechtbank

WILLEMSTAD – In een opmerkelijke wending tijdens een rechtszaak in Willemstad kon een vrouw het geslachtsdeel van haar 58-jarige man, met wie ze 27 jaar getrouwd is, niet identificeren. Dit gebeurde tijdens de behandeling van een zaak waarbij haar echtgenoot, schoolmedewerker Giovanny D., beschuldigd wordt van seksueel misbruik van een minderjarige, zo meldt de Vigilante.

De zaak tegen Giovanny D. betreft beschuldigingen van misbruik met een minderjarige scholier van de basisschool waar D. werkt. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan tussen december 2022 en april 2023 seksuele handelingen, inclusief penetratie, met de jongen te hebben uitgevoerd en hem pornografisch materiaal, inclusief foto’s van hemzelf, te hebben toegestuurd.

Tijdens de zitting werd een video getoond waarop het geslachtsdeel van de vermeende dader te zien was. De echtgenote van Giovanny D. werd gevraagd dit te identificeren. Maar ondanks hun 27-jarig huwelijk was ze niet in staat om te bevestigen dat het geslachtsdeel van haar man was.

Dit leidde tot verdenkingen van meineed tegen de vrouw. Het Openbaar Ministerie stelt volgens de Vigilante nu voor om foto’s van Giovanny D.’s geslachtsdeel te maken voor een fysieke vergelijking. De kans daarop is klein, een verdachte hoeft in de Curaçaose rechtstaat niet mee te werken aan zjn eigen veroordeling.

De rechtszaak is uitgesteld tot 21 februari volgend jaar, om verdere onderzoeken naar de verklaringen en het bewijsmateriaal mogelijk te maken.