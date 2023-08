Echtpaar gewond na twaalf meter duikvlucht van helling op Sint-Maarten

PHILIPSBURG – Een man en een vrouw stortten afgelopen dinsdag twaalf meter naar beneden op de korte route van Philipsburg over Cole Bay Hill. Ze namen de steile Old Cake House Road, die over de heuvel slingert.

Bij de afdaling ging het mis. In plaats van de scherpe bocht naar links te maken, reed de man rechtdoor van de weg. De auto van het echtpaar ging de lucht in en landde in de dichte struiken op de heuvel. Toen het voertuig de rotsen en bomen raakte, sloegen beide inzittenden met hun hoofd tegen de voorruit en raakten hun benen het dashboard. Ze raakten gewond en verkeerden in shock.

De centrale meldkamer van de politie van St.-Maarten werd rond 07.40 uur op de hoogte gebracht. Een politiepatrouille, een ambulance en een brandweerwagen kwamen ter plaatse. Brandweerlieden daalden met touwen de heuvel af en lieten een brancard zakken. Ze vonden het echtpaar buiten de auto, die op zijn kant was beland.

Terwijl de brandweer de chauffeur de heuvel op trok, waren paramedici aanwezig om eerste hulp te verlenen. De brandweerlieden lieten de brancard vervolgens weer zakken naar de plek waar de vrouw wachtte, zo’n twaalf meter onder de heuvel.