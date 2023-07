Echtpaar op bezoek bij zoon via Brussel: twee kilo cocaïne in de koffer

WILLEMSTAD – Een Nederlands koppel uit Curaçao is veroordeeld tot gevangenisstraffen van 36 en 40 maanden omdat ze betrapt waren op drugsmokkel bij een controle op de Belgische luchthaven Zaventem. In de reiskoffer van de vrouw trof de douane twee kilo cocaïne aan.

De man en de vrouw waren op 17 februari geland op de luchthaven met een vlucht vanuit Curaçao. Aan de douane verklaarden ze dat ze hun zoon in Nederland kwamen bezoeken. Maar een controle van hun bagage bracht aan het licht dat de reiskoffer van de vrouw over een dubbele bodem beschikte, waarin twee kilo cocaïne verstopt zat.

Tijdens zijn ondervraging beriep de man zich op zijn zwijgrecht, en zei hij alleen dat de vrouw niets met de feiten te maken had. De vrouw bleef dan weer beweren dat ze enkel hun zoon kwamen bezoeken.

In haar gsm vond de politie echter sms-conversaties met de organisatoren van het drugstransport. Bovendien bleek dat de man in Nederland al eerder veroordeeld was voor gelijkaardige feiten.

Zwijgt

“Mijn cliënt blijft zijn betrokkenheid betwisten en blijft weigeren enige verklaring af te leggen, ik kan dan ook niet anders dan de vrijspraak vragen”, pleitte de advocaat van de man.

“Mijn cliënte heeft wel degelijk een zoon in Nederland die ze wou bezoeken, maar geeft intussen haar aandeel in de drugsmokkel toe”, klonk het dan weer bij de advocaat van de vrouw. “Ze heeft nog een blanco strafblad, we vragen een voorwaardelijke gevangenisstraf.”

De rechtbank veroordeelde de vrouw uiteindelijk tot een gevangenisstraf van 36 maanden, en de man tot een gevangenisstraf van 40 maanden.