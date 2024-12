Economie Economisch vertrouwen onder bedrijven flink verbeterd in 2023 Dick Drayer 27-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het economisch vertrouwen onder bedrijven in Curaçao is in 2023 aanzienlijk gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit blijkt uit de jaarlijkse Business Cycle Survey van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die een uitgebreide analyse biedt van het bedrijfsleven op het eiland.

De enquête laat zien dat het aandeel bedrijven met een groeiend economisch vertrouwen is gestegen van 25 procent in 2022 naar 32 procent in 2023. Tegelijkertijd daalde het percentage bedrijven met een afnemend vertrouwen naar een historisch laag niveau van tien procent.

Ook het vertrouwen in de toekomst nam toe. Meer dan 73 procent van de bedrijven gaf aan vertrouwen te hebben in de toekomst, een stijging van ruim elf procentpunten ten opzichte van 2022. Grote bedrijven met meer dan vijftig werknemers toonden het meeste vertrouwen (79 procent), terwijl kleinere bedrijven een daling zagen in toekomstperspectief.

Verbeterd investeringsklimaat

Het investeringsklimaat op Curaçao wordt eveneens positiever beoordeeld. Het aandeel bedrijven dat het klimaat als goed beoordeelt, steeg naar 27 procent, het hoogste percentage sinds 2016. Tegelijkertijd nam het aantal bedrijven dat het klimaat als slecht ervaart af van 21 naar elf procent.

Hoewel het vertrouwen groeit, laten de omzetcijfers een wisselend beeld zien. Het percentage bedrijven dat een omzetstijging rapporteerde daalde van 59 naar 48 procent, terwijl bedrijven met een dalende omzet juist toenamen van 23 naar 33 procent. Deze ontwikkeling is opvallend, gezien de verbeterde economische indicatoren.

