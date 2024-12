Economie Economische groei Curaçao vertraagt in 2025 Dick Drayer 19-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De economie van Curaçao groeit naar verwachting met 3,2 procent in 2025, een vertraging vergeleken met de 5,4 procent groei dit jaar. Een en ander is het gevolg van een afname in investeringen en consumptie, terwijl de economie zich stabiliseert na de post-pandemische opleving​.

De bouwsector blijft een belangrijke pijler, maar de groei van private investeringen neemt af doordat grote projecten in de commerciële, residentiële en toeristische sector hun voltooiing naderen​. Desondanks blijft private consumptie toenemen, mede dankzij lagere inflatie, loonsverhogingen en een verbeterde arbeidsmarkt​.

De inflatie daalt van 3,1 procent dit jaar naar 2,5 procent in 2025, dankzij stabielere energieprijzen en lagere internationale grondstofprijzen​. Over de middellange termijn stabiliseert de inflatie rond twee procent​.

Export

Netto buitenlandse vraag zal in 2025 bijdragen aan de groei, doordat export van toerisme en transportdiensten toeneemt, terwijl import licht daalt​. De Centrale Bank verwacht een verbetering van de lopende rekening van de betalingsbalans, die naar dertien procent van het Bruto Nationaal Product zal dalen​.

De overheidsfinanciën blijven gezond met een verwacht overschot van 3,2 procent van het Bruto Nationaal Product op de lopende rekening in 2025​. De staatsschuld daalt naar 61,4 procent van het Bruto Nationaal Product, mede door hogere economische activiteit en prudent financieel beleid​.

De Centrale Bank waarschuwt voor neerwaartse risico’s, waaronder geopolitieke spanningen en mogelijke beleidsveranderingen in de VS na de verkiezingen in november 2024​. Ondanks deze uitdagingen biedt de combinatie van binnenlandse vraag en export een stabiele basis voor economische groei in Curaçao​, aldus de Bank.

