Economische groei in Curaçao ondanks hoge inflatie

WILLEMSTAD – De economische bedrijvigheid op Curaçao is vorig jaar met bijna acht procent gegroeid, volgend op de vier procent groei in 2021. Dit is bekendgemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS.

Ondanks de ongekend hoge inflatie van bijna 7,5 procent – voornamelijk gedreven door stijgende energieprijzen – blijft de economie veerkrachtig.

De economische groei wordt berekend door te kijken naar de volumetoename in productie en de conjunctuurbewegingen. Het CBS benadrukt dat de huidige cijfers nog voorlopig zijn, aangezien er nog niet van alle bedrijfstakken volledige gegevens beschikbaar zijn.

De toeristische sector heeft de grootste waarde toegevoegd aan de economie in 2022, gevolgd door transport, inclusief haven- en luchthavenactiviteiten en administratieve en ondersteunende diensten. Vrijwel alle economische sectoren hebben groei ervaren, met uitzondering van de gezondheids- en welzijnssector, het onderwijs, de overheid en professionele diensten.

Transport & opslag liet een sterke groei zien van maar liefst 32 procent in 2022. Haven- en luchthavenactiviteiten zijn in het algemeen vooruitgegaan, met een toename van het aantal tankers en containers, en het gewicht van de binnengebrachte schepen.

Het CBS wijst erop dat de invloed van het ontbreken van een raffinaderij hierin meegenomen moet worden. Ook het cruisetoerisme en luchttransport zagen een stijging, maar hebben hun pre-corona aantallen nog niet bereikt.