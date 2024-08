Nieuws Curaçao Edgar ‘Gachi’ Leito overleden Dick Drayer 31-08-2024 - 4 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De bevlogen ex-parlementarier, ex-milieuinspecteur bij de Isla, mensenrechtenactivist en radiomaker Edgar “Gachi” Leito is overleden. Dat nieuws is vanmorgen bekend gemaakt.

Oudere generaties kennen hem als parlementarier voor de PAR in de jaren ’90 en werknemer bij de Shell. Daar begon hij in 1954. Eerst als hoofd van de catalytic plant cat cracker, in 1975 werd hij hoofd van de brandweer, en in 1980 hoofd van de afdeling milieubeheersing tot 1991. Zijn hobby’s waren onder andere tennisinstructeur en sportfotografie.

Van 1994 tot 1998 was hij parlementslid van de Nederlandse Antillen. Vanaf 1998 tot nu was hij actief als milieu- en sociaal activist op Curaçao. Met zijn uitgebreide kennis over het reilen zeilen van milieutechnische kwesties binnen de Shell en later de Isla, was hij van grote waarde in de vele rechtszaken tegen de olieraffinaderij.

In zijn laatste jaren presenteerde hij dagelijks nieuwsuitzendingen met Ruben Suriel via internetradio in samenwerking met Curacao.nu. ‘Gachi’ is 87 jaar oud geworden.

