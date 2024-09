Venezuela Edmundo González was maand ondergedoken in Nederlandse ambassade in Caracas Redactie 08-09-2024 - 1 minuten leestijd

Foto video Edmundo González Urrutia

De Venezolaanse oppositieleider Edmundo González heeft ruim een maand onderdak gekregen in de Nederlandse ambassade in Caracas. Dat bevestigt minister Veldkamp (Buitenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. González vroeg om bescherming nadat hij sinds de presidentsverkiezingen in juli niet meer in het openbaar was verschenen.

Afgelopen dinsdag werd een arrestatiebevel tegen González uitgevaardigd. Hij wordt beschuldigd van opruiing en samenzwering na zijn claim dat hij de verkiezingen had gewonnen, terwijl de officiële uitslag zittend president Maduro als winnaar aanwees. González heeft inmiddels politiek asiel gekregen in Spanje.

Bron: NOS

