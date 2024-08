Nieuws uit Nederland Edsel Juliet lanceert nieuw lied: ‘E fiesta di Santa’ Redactie 09-08-2024 - 2 minuten leestijd

Edsel ‘Payo’ Juliet heeft het gloednieuwe nummer E fiesta di Santa gelanceerd. In dit lied blikt hij terug op een optreden kort na corona. “In 2022, toen na een lange periode van de pandemie, feesten en dansen weer mogelijk werden, ben ik gevraagd voor een optreden op het verjaardagsfeest van mevrouw Constansia in Lelystad.”

Het feestje kwam wat langzaam op gang omdat de angst voor corona er nog goed inzat. “Ik besloot het feest af te trappen met Happy Birthday en vroeg de gastheer naar de naam van zijn jarige vrouw. Hij zei Santa Constansia. Ik dacht gelijk Yes.”

Een andere versie van Happy Birthday werd daar ter plekke geboren! “Een feest en titel die mensen niet snel zullen vergeten”, aldus Payo.

Op de vraag hoe fans op zijn nieuwste nummer zullen reageren antwoordt hij: ‘Waarschijnlijk denkt men Ta Payo Atrobe (Dat is Payo weer). En mijn reactie daarop is ‘Ata e pueblo ta gosa’, dus kijk hoe het volk geniet. Mijn motto is namelijk: Laat iedereen volop van het leven genieten.”

Edsel ‘Payo’ Juliet heeft eerder hits gehad met E kilo di Lanto, E boton ta ploi, Goed om in huis te hebben (Bon pa tin den kas), Rèspèt pa kultura, (Kome pushi) en Bo no ta stroba mi (Tira palu bai gol). Daarmee wist hij fans te vermaken met zijn komische composities en gaan op feestjes bij zijn muziek gelijk de voetjes van de vloer.

