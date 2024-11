Cultuur en muziek Edsel ‘Payo’ Juliet lanceert nieuw ‘ anti-Vampiernummer’ Dick Drayer 12-11-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Muzikant Edsel ‘Payo’ Juliet, bekend om zijn invloedrijke Caraïbische klanken, brengt met zijn nieuwste nummer Vampiro een krachtige boodschap voor de feestdagen. Het lied, dat een mengeling is van tambú en bastel—een traditioneel instrument dat als een water-trom functioneert—vernieuwt de traditionele muziekstijl. Om verwarring te voorkomen over het genre noemt hij het ritme “TamBa,” een samentrekking van tambú en bastel.

In Vampiro bezingt Juliet de ‘vampier’ als symbool voor negatieve invloeden: mensen die energie onttrekken en het leven van anderen verzuren. “Op de Caraïbische eilanden groeien velen op met tradities om het kwade te verdrijven, zoals het branden van wierook,” licht hij toe. “De vampier in mijn nummer staat voor mensen die het bloed onder je nagels vandaan halen. Ik zing: ‘Kom niet naar mijn feest om me op te zadelen met je problemen. Blijf uit mijn buurt.’”

Edsel geeft zijn fans de boodschap om met positieve mensen het nieuwe jaar in te luiden voor een goed begin en positieve energie. De videoclip van Vampiro is te bekijken op YouTube, en het nummer is beschikbaar op alle grote streamingplatforms.

