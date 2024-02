Edson Hato begonnen als nieuwe vertegenwoordiger van Nederland in Willemstad

WILLEMSTAD – Tijdens een officiële ceremonie in Willemstad is Edson Hato gisteren voorgesteld als de nieuwe vertegenwoordiger van Nederland voor Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. In zijn inauguratiespeech, die een brug sloeg tussen zijn persoonlijke achtergrond en zijn visie op de toekomst, benadrukte Hato het belang van verbinding en samenwerking binnen het Koninkrijk.

Hato, geboren en getogen in de volkswijk Brievengat, introduceerde zichzelf door zijn levensverhaal te delen, waarbij hij de nadruk legde op zijn wortels en de invloed van zijn gemengd religieuze opvoeding. Als trotse lid van de LHBTQI+-gemeenschap en iemand met een sterke band met alle zes de eilanden binnen het Koninkrijk, onderstreepte hij de waarde van diversiteit en inclusie.

“Vrijheid en gelijkheid zijn rechten die ons allen toekomen, ongeacht onze achtergrond,” aldus Hato, verwijzend naar de heldendaden van figuren zoals George Maduro en Tula. Deze historische figuren dienen als inspiratiebron voor zijn rol als vertegenwoordiger.

Hato sprak over de uitdagingen van het opgroeien zonder een grondige kennis van de eigen historie en het belang van het erkennen en verwerken van het koloniale verleden. Hij benadrukte het belang van het werken vanuit kracht en het benutten van de creativiteit en veerkracht van de eilanden voor een gezamenlijke toekomst.

Als nieuwe vertegenwoordiger ziet Hato zijn rol als die van een verbinder en een coach, gericht op het creëren van een nieuw narratief binnen het Koninkrijk dat gebaseerd is op gelijkwaardigheid, respect en partnerschap. Hij riep op tot het aangaan van een open en eerlijke relatie met elkaar en benadrukte het belang van samenwerking om ‘magie’ te creëren binnen het Koninkrijk.

De speech van Hato eindigde met een oproep aan alle aanwezigen om gezamenlijk te werken aan een positieve toekomst. “Laten we samen heel veel magie maken”, sloot Hato af, waarmee hij de toon zette voor zijn ambtstermijn als vertegenwoordiger van Nederland in de Caribische delen van het Koninkrijk.