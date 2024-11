Politiek Edson Hato nu al weg als vertegenwoordiger Dick Drayer 30-11-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Edson Hato stopt per 1 december. De kersverse vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten zegt een andere kijk te hebben op de samenwerking tussen Nederland en de Caribische eilanden, dan zijn staatssecretaris Zsolt Szabó. Hato is de eerste yu di Kòrsou op deze functie.

Zijn besluit komt na de regeringswissel waarbij de portefeuille voor Koninkrijksrelaties overging van D66’er Alexandra van Huffelen, die hem aanstelde, naar de nieuwe staatssecretaris van de PVV, Zsolt Szabó.

Voormalig staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen sprak destijds de verwachting uit dat Hato, met zijn visie op samenwerking juist een sleutelrol zou kunnen vervullen als bruggenbouwer tussen Nederland en de eilanden. Ze benadrukte toen het belang dat politiek Den Haag hecht aan een sterke samenwerking met Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Het was volgens Van Huffelen goed dat er voor deze functie iemand kwam die zowel de Nederlandse als de Caribische context goed begreep.

Samenwerking

Hato trad op 1 september vorig jaar aan als vertegenwoordiger van Nederland in de drie landen met Willemstad als standplaats. Over zijn vertrek zegt hij: “Ik heb de rol met veel passie vervuld. Het was een intensieve periode waarin ik mij heb ingezet voor een vruchtbare samenwerking tussen de vier landen in het Koninkrijk. Hoewel ik de uiteindelijke doelstelling van een goede relatie tussen de landen onderschrijf, heb ik een andere kijk op de wijze waarop dat doel bereikt kan worden. Daarom heb ik besloten mijn opdracht terug te geven.”

Hato benadrukte dat het vertrek in goed overleg is gegaan en dat hij zich nu richt op de volgende stappen in zijn carrière.

Op vragen van Curacao.nu zeggen beide partijen er verder het zwijgen toe te doen over de achterliggende reden van het vertrek. Directeur-generaal Koninkrijksrelaties, Richard Lapperre, bedankt Hato voor zijn inzet.

“Hij heeft zich met hart en ziel ingezet voor het Koninkrijk. Ik respecteer zijn besluit, dank hem voor de prettige samenwerking en wens hem veel succes in zijn verdere loopbaan.”

De woordvoerder van Koninkrijksrelaties voegt toe dat het vertrek op een amicale en respectvolle wijze is verlopen.

