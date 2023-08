Edson Hato wordt nieuwe Vertegenwoordiger Nederland voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten

DEN HAAG – De ministerraad heeft op voordracht van staatssecretaris Van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de benoeming van Edson Hato als nieuwe Vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en St. Maarten. Hato start op 7 september met zijn werkzaamheden.

Edson Hato (53) heeft ruime ervaring bij het aansturen van veranderprocessen en

leiderschapsontwikkeling bij grote multinationals, tech scale-ups en sociale ondernemingen.

Hato heeft geadviseerd aan en gewerkt voor Carlsberg Group, SAP, ABN AMRO Bank,

ING Group en AstraZeneca. Hij is sinds 2017 oprichter en eigenaar van LikeMinds B.V.,

een adviesbureau voor coaching van leidinggevenden, organisatieontwikkeling en

bedrijfstransformatie. Hato is opgegroeid op Curaçao en heeft kennis van de taal en cultuur in

het Caribisch gebied.

De functie van Vertegenwoordiger is cruciaal voor een goede relatie tussen Nederland,

Aruba, Curaçao en St. Maarten. Staatssecretaris Van Huffelen is verheugd met de

benoeming.

“Edson Hato is een bevlogen professional die een schat aan internationale

ervaring meebrengt. Ik verwacht dat hij met zijn visie op samenwerking een belangrijke

bruggenbouwer wordt die geografische en culturele verschillen kan overbruggen”, zegt Van Huffelen.

“We hechten aan een goede samenwerking met Curaçao, Aruba en St. Maarten. Ik ben blij dat

we voor deze post een kandidaat hebben gevonden die beide kanten van de oceaan goed

kent.”

Toekomst

Edson Hato gaat voor duurzame resultaten en ziet voor zichzelf een belangrijke rol

weggelegd als het gaat om een toekomstbestendige samenwerking in het Koninkrijk.

”Ik ben er trots op dat ik als Nederlandse vertegenwoordiger de relatie tussen Aruba, Curaçao, Sint

Maarten en Nederland, verder kan helpen versterken. Daarbij herken ik mijzelf volledig in de

uitgangspunten waarop deze samenwerking is gebaseerd: eigenaarschap, gelijkwaardigheid

en gemeenschappelijkheid.”

Dit zijn wat hem betreft ook de leidende beginselen bij verandering. “Om te weten waar je heen wilt, is het belangrijk je bewust te zijn van waar je vandaan komt. Door mijn achtergrond en ervaring weet ik dat we gebruik moeten maken van de kracht van de verschillen, om elkaar in het Koninkrijk te versterken. Alleen zo kom je tot nieuwe, inspirerende oplossingen waar mensen zich blijvend voor willen inzetten.”

Vertegenwoordiging

De Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en St. Maarten treedt op als Nederlandse vertegenwoordiger en draagt bij aan een goede relatie tussen Nederland, Aruba, Curaçao en St. Maarten.

De Vertegenwoordiging, met vestigingen in Willemstad (VNW), Oranjestad (VNO) en Philipsburg (VNP), werkt aan de totstandkoming van Nederlands beleid voor de Landen. Tevens licht de Vertegenwoordiging het beleid toe, informeert belanghebbenden en draagt bij aan de uitvoering.

Ook biedt de Vertegenwoordiging hulp en bijstand voor Nederlanders in nood en coördineert het de aansturing van de hulpverlening uit Nederland bij grote crises. De Vertegenwoordiging voert haar taken uit in nauwe samenwerking met alle vier de landen in het Koninkrijk.