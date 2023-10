Educatieve rondleidingen op Curaçao International Airport Hato

WILLEMSTAD – Vanwege de groeiende belangstelling van het publiek voor de recente ontwikkelingen bij Curaçao International Airport, biedt de luchthaven nu educatieve rondleidingen aan voor iedereen die meer wil weten over de faciliteiten en diensten van de luchthaven.

De rondleidingen op Hato bieden deelnemers de kans om het reisproces van een passagier die aankomt of vertrekt van dichtbij mee te maken. Het is een ideale gelegenheid voor studenten die zich voorbereiden op een schoolpresentatie, leraren die een interessante excursie zoeken, ouders die kwaliteitstijd met hun kinderen willen doorbrengen of gemeenschapsorganisaties die op zoek zijn naar een unieke leerervaring.

Tijdens deze rondleidingen krijgen deelnemers inzicht in de dagelijkse operaties van de luchthaven. Denk hierbij aan het incheckproces, beveiligingsprotocollen, bagageafhandeling en nog veel meer. Bovendien kunnen deelnemers vliegtuigstarts en -landingen van dichtbij bekijken vanaf speciale uitzichtpunten.

Deze rondleidingen zijn beschikbaar tijdens alle schoolvakanties in de maanden maart, april, juli, augustus, oktober en december, van maandag tot en met vrijdag

Scholen, kinderdagverblijven, gemeenschapsorganisaties en individuen kunnen deelnemen in groepen van maximaal dertig personen door een verzoek in te dienen bij de luchthaven.

“Deelnemers krijgen de kans om de moderne faciliteiten van Hato Airport te verkennen, waardoor het een knooppunt van connectiviteit en economische activiteit is,” zegt de heer Jonny Andersen, CEO van Curaçao Airport Partners.

“We willen de gemeenschap dichter bij ons brengen en inzicht geven in de cruciale rol van de luchthaven in de groei en ontwikkeling van de Curaçaose gemeenschap. Deelnemers kunnen in gesprek gaan met ervaren luchthavenpersoneel dat hun kennis en passie voor de luchtvaart deelt.”

Andersen voegt eraan toe: “We zijn verheugd om onze deuren te openen voor de mensen van Curaçao. Door onze kennis te delen en onze faciliteiten toegankelijk te maken voor iedereen, hopen we te inspireren, te onderwijzen en bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van deze levendige gemeenschap die we met trots bedienen.”