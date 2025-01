Algemeen Edwin Baas wint laatste KUKI-award Dick Drayer 31-01-2025 - 2 minuten leestijd

Edwin Baas

WILLEMSTAD – Edwin Baas heeft de KUKI-award 2024 gewonnen voor de meest geactualiseerde website van het jaar. Zijn platform, de Curaçao Boxing Association (CuraBox), is een non-profitorganisatie die zich inzet voor de promotie van boksen en is als nationale federatie officieel lid van de Internationale Boksbond. Baas won de prijs eerder al bij de eerste editie in 2005. De KUKI-award werd dit jaar voor de negentiende keer uitgereikt in twintig jaar en is tevens de laatste editie. Organisatoren Ace Suares en Rianne Hellings stoppen met de prijs.

De KUKI-award werd uitgereikt in de vorm van een trofee, ontworpen door Ace Suares.

Ongeveer honderd mensen woonden de presentatie bij van Rianne Hellings, websiteontwikkelaar en ontwerper bij Kuki+Ko. Tijdens de ceremonie werden websites uitgelicht die in 2024 optimaal gebruik hebben gemaakt van digitale mogelijkheden. Daarnaast werd speciale aandacht besteed aan websites van kunstenaars en schrijvers die subsidie ontvingen van het Cultuurfonds Caribisch Gebied, zoals de website van de twee andere genomineerden, Josée Thissen-Rojer (curacaoartconsultancy.com) en Bernadette Heiligers – Leven met Letters (bernadetteheiligers.com). Laatstgenoemde schrijft fictie en non-fictie in het Nederlands en Papiaments en deelt op haar website een groot deel van haar werk, waaronder romans, biografieën, gedenkboeken, korte verhalen en columns.

In 2023 won Percy Pinedo de KUKI-award voor zijn blog ‘Hòrta Shòrt’.

Andere winnaars waren onder andere Creating Milestones, Scouting Antiano, de Sociaal-Economische Raad, Fundashon Alton Paas, Carin Cares, 3C Coach Consult, Garnet NV, Hummingbird Feather, KBB, Pelikino, NAAM, KidDocs, Caribbean Filmcom, Motiance Dance School, FAJ + SNAYDP en Baas Sports.

Kuki+Ko richt zich op het ontwikkelen van websites die goed functioneren op mobiele apparaten en maakt daarbij gebruik van WordPress, een open-source softwareplatform. De organisatoren kijken terug op een succesvolle avond en bedanken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de verschillende projecten en websites.

Rianne Hellings (m) omringd door Edwin Baas (l) en Josée Thissen en Bernadette Heiligers (r)