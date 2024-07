Algemeen Een derde van functies in Raden van Commissarissen bij overheids-nv’s op Curaçao is vacant Redactie 11-07-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Bijna een derde van alle functies van Raden van Commissarissen bij overheids-nv’s is vacant. Bij bijna de helft van alle overheidsentiteiten draait de Raad van Commissarissen op halve kracht. Dat schrijft toezichthouder SBTNO aan de regering.

In totaal zijn er 69 vacatures bij de Raden van Commissarissen van overheidsentiteiten. “Een groot aantal van deze posities is al lange tijd vacant en dit geldt voor verschillende overheidsentiteiten. Meer dan de helft van de totale posities binnen de Raden van Commissarissen is vacant,” aldus de brief. “Volgens de planning (‘rooster’) moet een vacature tijdig worden ingevuld zodra een commissaris aftreedt.”

Alleen in gevallen waarin een commissaris abrupt terugtreedt, moet een tijdelijke oplossing worden gevonden om de vacature snel in te vullen, vervolgt de brief.

Om de continuïteit en het goede functioneren van de Raden van Commissarissen te garanderen, adviseert SBTNO de ministers van kabinet-Pisas om zo snel mogelijk kandidaten voor te dragen voor de vacatures bij de overheidsentiteiten.

