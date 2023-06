Een dode bij woningbrand in Monte Carmelo 

WILLEMSTAD – Bij een woningbrand in Monte Carmelo is gisteren een dode gevallen. Bij aankomst van politie en brandweer stond het woonhuis al volledig in brand. De gehandicapte bewoner van het huis werd gevonden nadat het sein ‘brand meester’ was gegeven.

Brandweerpersoneel van Rio Canario en Mundo Nobo waren snel ter plaatse, maar konden niet voorkomen dat de woning volledig uitbrandde. Uit het onderzoek is gebleken dat de man slachtoffer is geworden van de brand. Ook drie honden en een papegaai zijn omgekomen in het vuur.

De identiteit van het slachtoffer is bij de politie bekend, maar deze informatie wordt pas officieel vrijgegeven na het formele identificatieproces door familieleden.

Op bevel van de officier van justitie is het levenloze lichaam in beslag genomen voor verder onderzoek.