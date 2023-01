Een duurzame toekomst voor Curaçao dankzij investeerders in Bon Hydroponics

WILLEMSTAD – Op 7 februari 2023 organiseerde het bedrijf Growth Accelerators een succesvolle YouTube-liveshow genaamd ‘Angels & Dragons’. Tijdens deze show deelden de presentatoren hun kennis en ervaring over hoe je kunt investeren in groeiende mkb-bedrijven.

Een van de hoogtepunten van de show was de presentatie van Bon Hydroponics, een bedrijf met als doel om 5.000 m2 aan kassen op Curaçao te bouwen om de zelfvoorzienendheid van het eiland te vergroten. Binnen een week na de presentatie was de gewenste investering van 400.000 euro rond.

Oprichter van Growth Accelerators, Edwin Schaafsma, liet weten dat hij zeer tevreden was over de show en de interesse die er was voor mkb-bedrijven: “Het is geweldig om te kunnen investeren in bedrijven uit een branche met een ondernemer aan het roer waar je een klik mee hebt. Door te investeren in mkb-bedrijven help je de lokale ondernemer en economie groeien.”

De ondernemers achter Bon Hydroponics hebben inmiddels de grond verworven en starten met de bouw van een 5.500 m2 groot kassencomplex voor het kweken van bladgroenten en kruiden op deepwater hydroponics. Een biologische aanpak die energiezuinig, waterbesparend en vrij van bestrijdingsmiddelen is.

Schaafsma is trots op deze ontwikkeling en heeft zelf ook in Bon Hydroponics geïnvesteerd omdat hij vindt dat het duurzamer kan en een stap in de zelfvoorzienendheid van Curaçao is.