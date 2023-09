Een hittegolf op Curaçao is als ijsvrij op de Zuidpool: onmogelijk!

WILLEMSTAD – Rebecca d’Ancona staat op haar eigen schaduw. De zon recht boven haar. Ze mag even de klas uit om haar thermoskan te vullen. Speciale jugs met ijswater staan onder de boom op het schoolplein van de Albert Schweizerschool in Willemstad. Rebecca moet wachten, het is er druk. Tijdens de lessen zijn de waterpunten ontmoetingsplaatsen met schoolgenootjes uit andere klassen. Haar klasgenootje en vriendin Mia Freitas wil ook haar bidon vullen.

Terwijl scholen zich gedwongen zien om aangepaste roosters te hanteren om de hitte het hoofd te bieden, stellen de twee dappere meiden uit groep acht de prangende vraag: waarom niet gewoon thuisblijven en online onderwijs volgen, zoals tijdens de coronapandemie? “Thuis is er airco, hier op school hebben alleen groep drie en vier airco in de klas.” De meeste klaslokalen moeten genoegen nemen met open ramen en kleine ventilatoren, die volgens de meiden vaak stuk zijn of oorverdovend lawaai maken.

Mia en Rebecca opperen ook om een sponsorloop te organiseren, zodat er geld kan worden opgehaald om een airco te kopen. Want over één ding zijn ze het allebei eens: luisteren naar de juf is moeilijk als het zo heet is. Juf Solange Trinidad beaamt dat. “De kinderen worden erg onrustig van de warmte, lopen naar het raam om een zuchtje wind op te vangen of gaan met de rug naar de klas voor de muurventilator staan. Ze willen de hele dag op en neer lopen, de klas uit om water te halen, naar de WC. Het lijkt wel een duiventil deze dagen.”

Het ministerie van Onderwijs heeft schoolbesturen geadviseerd om een tropenrooster in te stellen en de kinderen eerder naar huis te laten gaan. Voor onderwijsvakbond DOEN gaat dat allemaal niet ver genoeg. In een speciale persconferentie deze week eist de bond airco’s in elke klas en een structureel nationaal tropenrooster voor iedere school aan het begin en het eind van een schooljaar met de mogelijkheid om dat na de heetste maanden, augustus en september uit te kunnen breiden. Radio 1 journaal NPO – Radioreportage van NOS-correspondent Dick Drayer over de hitte op Curaçao

Volgens klimaatdeskundige Joffrey Boekhoudt van de Meteorologische Dienst in Willemstad moet Curaçao in ieder geval nog tot kerst rekening houden met hoge temperaturen. Hittegolven noemt hij het niet, want de definitie van een hittegolf bestaat niet op Curaçao. “Dat is nog niet bepaald, het is hier meestal boven de dertig graden, dus de Nederlandse definitie van drie dagen boven de dertig werkt niet.”

Dat het zo warm is, komt volgens Boekhoudt door El Niño. Dit klimaatfenomeen doet zich voor in de tropische Stille Oceaan en ontstaat wanneer de normale oostelijke passaatwinden afzwakken en warm zeewater zich naar het oosten verplaatst. Op ons eiland veroorzaakt El Niño vaak drogere en warmere omstandigheden, met minder neerslag en een verhoogd risico op droogte. “We verwachten niet dat er records verbroken gaan worden en daar ben ik blij om, want met de huidige aanhoudende hitte is het niet te doen. We zien nu dat het ook ’s avonds warmer wordt, dat wijst mogelijk op klimaatverandering.”

Mia en Rebecca zijn blij dat de school eerder uitgaat en dat ze weg mogen. Met tas nde hand staan ze te wachten op hun ouders om opgehaald te worden. “Beter dan fietsen”, zegt Rebecca. “ik ga zo de airco in, die heb ik niet op mijn fiets.”