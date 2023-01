Eén miljoen gulden schadevergoeding voor ongeluk op boot

WILLEMSTAD – De man die in 2019 tijdens een boottochtje viel aan boord en verlamd raakte krijgt een miljoen gulden schadevergoeding.

Het watersportbedrijf die de tocht organiseerde is voor een groot gedeelte verzekerd. Er moest een rechtszaak aan te pas komen om die verzekering te dwingen de schade uit te keren.

Powerboat

Het ongeval gebeurde op 23 januari 2019 toen vijf broers samen een trip met een powerboat maakten met een tussenstop bij een restaurant aan het water. Deze vaartocht beviel een van de broers niet en besloten werd om hem na het eten terug te brengen naar de opstapplaats, waarna de vaartocht verder zou gaan.

Om deze persoon gerust te stellen werd de kapitein van de boot gevraagd om rustig te varen. Na het verlaten van het restaurant vroeg het latere slachtoffer of hij op de punt van de boot mocht zitten om de andere passagiers te filmen en kreeg hiervoor toestemming.

Tijdens het filmen voerde de kapitein de snelheid van de boot op. Door een golf vloog de persoon die op de punt van de boot zat, omhoog en viel hard en ongelukkig op het dek van de boot. De klap was zo hard dat hij een dwarslaesie opliep.

Na een eerste behandeling in het ziekenhuis werd hij naar Nederland vervoerd voor verdere behandeling en revalidatie. Werken kan hij niet meer en lopen uitsluitend nog met hulpmiddelen.

Verzekering

Het slachtoffer schakelde daarna Voigt Legal in die het watersportbedrijf aansprakelijk stelde voor de schade. Het watersportbedrijf stuurde de claim door naar zijn verzekeraar, Nagico. Deze schakelde het schade expertisebureau Sedgwick in om de aansprakelijkheid te onderzoeken.

De deskundige van Sedgwick oordeelde dat er sprake was van een ongelukkige samenloop van omstandigheden en dat de kapitein niets te verwijten viel. Vervolgens weigerde Nagico de schadevergoeding aan het slachtoffer, waarna het slachtoffer met Voigt Legal een rechtszaak begon.

De rechter oordeelde in zijn vonnis dat de kapitein het gevaar op zee kende en als zodanig zijn snelheid had moeten aanpassen. Om die reden is het watersportbedrijf schuldig en aansprakelijk en moet de verzekeraar de schadeclaim uitkeren.